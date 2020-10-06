"Su geliyor, 16.00'da tören var"
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a su taşıyan hatta meydana gelen arızanın giderildiği öğrenildi.
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Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a su taşıyan hatta meydana gelen arızanın giderildiği öğrenildi.
Haftalardır hava koşulları nedeniyle tamir edilemeyen boru tadilatı tamamlanırken, suyun gün içinde Geçitköy Barajı’na akacağı belirtildi.
YENİDÜZEN’e bilgi veren Su İşleri Dairesi yetkilileri, Geçitköy Barajı'nda saat 16.00 sıralarında tören düzenleneceğini söyledi.
Foto: Arşiv
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