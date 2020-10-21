Su fişlerini sahteledi

Müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, sahtekârlıkla eşya temini” suçlarından tutuklanan M.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, zanlının Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında Cypri-Cola Company Ltd (Evsu) şirketine ait ambar çıkış fişlerinin üzerindeki rakamları değiştirerek sahtelemiş olduğu bu fişleri ambar sorumlusuna vererek tedavüle sürdükten sonra karşılığında toplam değerleri bin 516 TL olan çeşitli ebatlardaki suları sahtekârlıkla temin edip müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 20 Ekim tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ayni tarihte gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu tüm suçları kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının ortadan kalktığını belirterek, ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.