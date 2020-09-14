‘Su bile verilmiyor’ iddiası

Devrim DEMİR

YDP Gençlik Kolları Genel Başkanı Kurtuluş Sözmen karantina merkezlerinde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını iddia etti. Partilerinde artan pozitif vakalar nedeniyle karantina merkezlerinden olumsuz daha çok haberler aldıklarını savunan Sözmen, konu merkezlerde maddi durumu olan olmayan birçok insanın mağdur edildiğini öne sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan Sözmen, “sağlığın siyaseti olmaz” dedi.

Sözmen: “Su verilmiyor orada kalanlar insan”

YDP Gençlik Kolları Genel Başkanı Kurtuluş Sözmen, pandemi otellerinde kalanlara su verilmediğini bu emrin de Maliye Bakanlığı tarafından yazı ile duyurulduğunu iddia etti.

Sözmen, karantina merkezlerinde kalanların maddi durumunun olup olmadığını kimsenin bilmediğini belirterek, “Orada insan kalıyor, o merkezlerde halk var. Orada su bile verilmiyor, odalar hijyenik değil. Ailelerinden yardım gidilmezse orada kalanları kim düşünecek? Önceki akşam 10 ve yukarı pozitif vaka geldi bu merkezlere burada Parti Genel Sekreterimiz ve Vekilimiz Bertan Zaroğlu’nun isyanı da şahsi değildi. Buraya kim gelse insanca muamele görmek ister, ancak vekilimizin paylaşımı sonrası yaratılmak istenen algı tamamen başka bir boyuta geçti. Pozitif kişiler odalarda iki iki kalıyor, bu sayı artarsa üçte olabilir demektir. Sağlığın siyaseti olmaz, uygulamayı şiddetle kınıyorum” dedi.