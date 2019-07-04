Strovulos ve Düzova’da (Eksomedoş) yeni kazılar…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, Strovulos ve Düzova’da (Eksomedoş) yeni kazılara başlandı.

Lefkoşa’nın Strovulos bölgesinde başlatılıp bir süre devam ettirilen ancak geçmiş aylarda aşırı yağışlar nedeniyle kazılmakta olan sıra kuyuların yağışlardan kaynaklanan suyla dolması nedeniyle bu kazılar bir süre askıya alınmıştı. Şimdi Strovulos’taki kuyu kazılarına, kalındığı yerden devam ediliyor. Strovulos’ta 1963-64 “kaybı” bazı Kıbrıslıtürkler’in gömü yeri aranıyor.

Demet Karşılı, bu konuda bize “Şubat ayında yağan yağmurlar nedeniyle kazılması imkansız hale gelen kuyu içerisinde, sıcakların gelmesi ve su seviyesinin azalmazından dolayı tekrardan kazıya başlanıldı” şeklinde bilgi vermiş bulunuyor.

Düzova’da ise (Eksomedoş) bir Kıbrıslırum askerin, bir evin bahçesinde gömülü olduğu bilgisiye, dün yeni bir kazıya başlandı.

Düzova’da bir başka noktada ise açık arazide bulunan bir kuyunun içi de önceki yıllarda temizlenmiş ve içindeki topraklar dışarı çıkarılmıştı – kazı ekibi tüm bu toprakları kontrol ederek herhangi bir bulguya rastlamadı ve bu kazı sonlandırıldı.

Lapta’da ise “Celebrity yanı” olarak bilinen bölgede iki makine ile iki takım birlikte, toprakları kontrol etmeye devam ediyor – bu alanda iki “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunmuştu…

Yine Lapta limon tarlası diye bilinen bölgede bir “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunmuştu ve burada da blok trençleme yapılmaya devam ediliyor ve arkeologlar, çıkan tüm toprağı kontrol ediyor.

Yine Lapta’da yeni bir teknikle yapılan kuyu kazısında bir “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunmuştu – kazı ekibi şimdi kuyudan çıkan tüm toprağı sulu elekten geçiriyor ve çöplerle dolu olan tüm toprak, kontrol edilmeye devam ediliyor.

Hamit Mandrez’de, hapishane arkasındaki kazı da sürdürülüyor ve trençleme yapılıyor, dere yatağı içinde kazıya devam ediliyor.

Değirmenlik’te ise (Kitrea) başlatılmış olan kazı sürdürülüyor ve yer yer ikibuçuk metre derinlikte kazı devam ediyor.

Kayıplar Komitesi’nin kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

Türkiye’den Kayıplar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış…

Lefkoşa, 3 Temmuz 2019 (T.A.K.): Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolar bağışta bulundu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bağış çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük’e verdi.

Büyükelçi Başçeri, bağış çekini sunarken yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalarını önemsediklerini dile getirerek, “Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz" dedi.

Başçeri, bu senenin katkısını içeren 100 bin ABD Doları tutarındaki çeki Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden PlümerKüçük’e takdim etmekten mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

KÜÇÜK TEŞEKKÜR ETTİ

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük de, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin komitenin çalışmalarına 2006’dan beri düzenli katkı ve destek verdiğini dile getiren Küçük, son dönemde askeri bölgelerde 33 koordinatta kazı yapılması için kendilerine hiçbir sınır koymadan izin verdiklerini söyledi ve yapılan katkıların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Süleyman Önal

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 3.7.2019)

Theresa Villiers kayıp şahıslar ve Omorfo konularında yazılı sorularına cevap aldı

KHA - Thanasis Gavos

Kuzey Londra Muhafazakar Milletvekili Theresa Villiers, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı’na gönderdiği yazılı sorulara cevap aldı.

Bayan Villiers kayıp şahıslar konusunda İngiltere Dışişleri Bakanı’na, “Türkiye Dışişleri Bakanı’na Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını sürdürebilmesi için Kıbrıs’ın Türk işgali altındaki bütün askeri bölgelerine erişimi sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili beyanda bulunup bulunmayacağını” sormuştu.

Soruya yanıt, Birleşilk Krallık Hükümeti adına Kıbrıs’la ilgili görevi yürüten Avrupa’dan Sorumlu Bakan Sir Alan Duncan’dan geldi.

Sir Alan, “Birleşik Krallık Türkiye için Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ne tüm olası gömü alanlarına erişim yapılabilmesi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yaptığı çağrıya tam destek veriyor. İlgili tüm tarafları Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’nin olası gömü alanlarına erişimde coğrafik bilgileri paylaşması için teşvik etmektedir” dedi.

Omorfo şehriyle ilgili iki konuyu da gündeme getiren Theresa Villiers, önce Dışişleri Bakanı’na Türkiye Dışişleri Bakanı’na, ‘adada üzerinde anlaşmaya varılan bir çözümde yapılacak iki bölgeli düzenlemeye Kıbrıs Rum tarafının Omorfo’nun da katılması isteğini desteklediğini beyan edip etmeyeceğini” sordu.

Villiers ikinci olarak da Dışişleri Bakanı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı’na, “Omorfo şehrinin genişlemesinin durdurulması için Kıbrıs’ta üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözümde uygulanıp uygulanmama konusunda beyan yapıp yapmayacağını” sordu.

Bu iki sorunun cevabı da yine Sir Alan Duncan’dan geldi. Sir Alan şöyle dedi:

“Birleşik Krallık, Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon modelinde uluslararası kabul görecek esasta, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının güçlü destekleyicisidir. Dolayısıyla biz Genel Sekreterin gözetiminde BM’yle diyalogla ve tarafların liderleriyle düzenli görüşmeler yapılmaktadır. Biz tüm tarafların yapıcı biçimde ilerleme sağlanmasına yönelik gerek taahhütlerini desteklemekteyiz.”

“Eninde sonunda Omorfo sorunu kapsamlı bir çözümün bir parçası olarak iki liderin ve iki toplumun gündemindedir. Garantör olarak Birleşik Krallığın görüşmelerde taraf olma arayışında değildir, bununla birlikte ilerleme sağlamaya çalışan iki lideri desteklemeyi sürdürüyoruz.”

(Kıbrıs Haber Ajansı – 3.7.2019)