Strovolos’taki çifte cinayette kilit; çocuk

Lefkoşa’daki Strovolos bölgesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cinayetiyle ilgili Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, maktullerin oğullarının ne zaman ifade vereceğine soruşturmayı yapan polislerin karar vereceğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Angelidis,dün Başsavcı Kosta Kliridis’in de katılımıyla başsavcılıkta gerçekleştirilen toplantıda, katılımcıların bugüne kadar gelinen nokta hakkında bilgilendirildiklerini ve soruşturmanın devamında izlenecek yolun koordine edildiğini ifade etti.

İfade çemberinin tüm bilgilerin ve olan olayların değerlendirilerek devam edeceğini ifade eden Angelidis, maktullerin oğullarının ifade verme konusunda kendisine sorulan soruya karşılık “ifade çemberi devam edecek, bu ifadeler değerlendirilecek ve soruşturmayı yürütenler tarafından bu ifadenin ne zaman alınacağına karar verilecek” dedi.

Basında çıkan farklı senaryolar ile alakalı ise Angelidis, “polis başlatmış olduğu araştırmaya konsantre olmuş durumda, gerekli bilgiler basınla paylaşılacaktır. Fakat bu açıklamalarda içeriğin detaylarını veremeyiz bunun anlayışla karşılanması gerekir” dedi.

“En azından gazetecilerin çoğunluğu ve işbirliği içerisinde olduklarımız, bu ciddi davanın seyri açısından doğru araştırılması gerektiğini anlamıştırlar” diyen Angelidis, “davanın soruşturması sürmektedir, tüm detaylar ve bilgiler soruşturmayı yapan ekibin kontrolünde bulunmaktadır” diyerek konuşmasını tamamladı.