KKTC ve Türkiye arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. 2 milyar 288 milyon 976 TL’lik hibe ve kredi içeren anlaşma, Covid-19 salgınının KKTC ekonomisinde açtığı yaraları sarmayı amaçlıyor.

Anlaşmaya Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle imza koydu.

Başbakan Tatar, Başbakanlık Bakanlar Kurulu salonunda kurulan sistemle, Fuat Oktay’la telekonferans yöntemiyle görüşerek anlaşmayı imzaladı.

İmza öncesinde Tatar ve Oktay konuşma yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

“Stratejik adımlarla, daha sürdürülebilir bir yapı”

2020 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalanırken konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalbi selamlarını iletti, bayramı kutladı.

Covid-19’la mücadelede tünelin ucunda ışığın göründüğünü ifade eden Oktay, KKTC’nin de salgınla takdire şayan bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.

Hükümeti ve sağlık çalışanlarını tebrik eden Oktay, Türkiye’de emeği geçen sağlık çalışanları ve görevlilere de teşekkür etti.

Erken tedbirler çerçevesinde Türkiye’de de normalleşme sürecine geçileceğini kaydeden Oktay, başta Kıbrıs’ın kuzeyi olmak üzere yardıma ihtiyacı olan ülkelere de yardım gönderdiklerini aktardı.

Tepebaşı yangınını anımsatan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, yangın helikopterlerinin de hazır olduğunu belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını ve omuz omuza desteğin devam edeceğini ifade eden Oktay, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kriz döneminin fırsata çevrilmesi için sektörlerin desteğinin gerekliliğine de değindi.

Sürdürülebilir bir ekonomi için gerekenin yapılması ihtiyacına da işaret eden Fuat Oktay, anlaşmanın desteğin açık işareti olduğuna vurgu yaptı.

Salgınla mücadelenin KKTC ekonomisini de etkilediğini anlatan Oktay, “reformların önemini” anımsattı. “Salgının etkileriyle oluşacak yeni bir normale hazırlanırken, Türkiye, yanınızda olacak; sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli adımları birlikte atacağız” diyen Oktay, geçmişte planlanan projelerin tamamlanacağını belirtti.

Titiz bir çalışma ile tamamlanan protokolün Altyapı ve Reel Sektör için Mali İşbirliği anlamına gelen ‘ARMA Modeli’ne değinen Oktay, nitelikli projeler içerdiğini belirtti.

Toplumun her kesimine hayırlısı olmasını dilediği anlaşmanın, stratejik atılımlarla KKTC’nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağı düşüncesini belirten Oktay, “Türkiye ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun tep yürek oldukça bu coğrafyada hakkımıza hukukumuza göz dikecek unsur olamaz” dedi.

Siyasi eşitlik kabul edilmedikçe Kıbrıs Sorunu’nun da çözülemeyeceğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk Toplumu’nun refah içerisinde yaşamını sürdürmesi için garantör ülke olarak ellerinden geleni yapacaklarını da kaydetti.

“Uluslar arası toplum hidrokarbon meselesine çözüm getirmek istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Rum tarafını ‘adil paylaşıma’ ikna etmelidir.

Oktay'ın ifadeleri şöyle:

"Kıbrıs meselesinin çözüm yolu adadaki taraflar arasında siyasi eşitlik sağlanmadan aşılamaz. Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru hakları iade edilene, eşitliği kabul edilene dek hak ve hakkaniyet mücadelesini birlikte sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü’nün geleceği güvenle bakarak barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için Anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdur.”

Başbakan Tatar:

Bayramın son gününde bir müjde

Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hürmetlerini iletti, protokolü çalışan ekiplere teşekkür etti.

Önemli bir kaynağın aktarılacağına işaret eden Başbakan Tatar, 750 milyon TL’lik anlaşmadan sonra yapılan bu anlaşma ile gelecek kaynağın son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Reel sektöre alt yapının da güçlenmesi ile KKTC’nin sürdürülebilir, rekabet edilebilir bir yapıya getirilmesinin önemine işaret eden Tatar, dünya devletlerinin bile sıkıntı ile boğuştuğu Corona Salgını’nın başarı ile atlatıldığını ifade etti.

Türkiye’nin desteğinin bu ortamda daha da önemli hale geldiğine vurgu yapan Tatar, ekonomik gelirlerde bir düşüş ve sıkıntının ortaya çıktığını, eski noktaya gelebilmek için çaba içerisinde olduklarını aktardı.

Kaynağın gelmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’na bayramın son gününde ‘bu müjde’yi verebilmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne teşekkür ve saygılarını iletti.

Protokol hakkında bilgi veren Tatar şunları ifade etti; "İmzalanan bu Anlaşma ile bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL , bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlanmıştır.

Altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, başta:

- KKTC Karayolları Master Plân Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi,

- Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi,

- 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesi için katkı,

- Tıbbi teçhizat cihaz alım projesi,

- Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi,

- Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı,

- Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı,

- Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkârlara Yönelik Kredi Programı,

- Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve

- Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamlamlanması için katkı ,

başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projeler ile 2020 yılında ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verilecektir.

2020 yılında ayrıca anlaşma kapsamında kısaltmasına ARMA modeli dediğimiz “Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı” ile birlikte KKTC'de yürütülecek projelerin katma değerinin arttırılmasını ve dünya standartlarına yükseltmesi amaçlanmıştır."

Video konferans yöntemi ile imzalanan anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.