KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Stilloz’da (Mutluyaka) iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, Stilloz’da (Stilli-Mutluyaka) Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu kazılarda iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı ve kazı devam ediyor.

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyindeki kazıları kesintisiz biçimde devam ederken, Çayönü’nde (Galopsida) yeni bir kuyu kazısına başlandı. Kayıplar Komitesi kazı ekibi kuyunun yerini bulduktan sonra kuyunun içini kazmaya başladılar.

Lapta’da Celebrity yanındaki kazıda iki kazı ekibi toprakları elle kontrol etmeye devam ederken, burada da iki “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı.

Lapta’da bir lokanta yanında bir “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşıldığı için kazı limitleri genişletilerek devam ediliyor.

Abohor’daki (Cihangir-Epikho) kazıda da trençleme ve araştırmaya devam ediliyor ancak şu ana kadar bu bölgede aranmakta olan ve öldürüldükten sonra yakıldığı yerden alınarak daha ilerideki bir noktaya taşınmış olduğu anlatılan “kayıp” Kıbrıslırum’la ilgili herhangi bir ize rastlanmadı.

Lefkoşa’da hapishane arkasındaki kazı, yağmurlardan dolayı çamurlaşan alan nedeniyle beklemeye alınmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte kuruyan alanda tekrardan kazıya başlanmış bulunuyor. Burada da toplu bir gömü yeri aranıyor.

Köprülü’de (Kukla) bir Kıbrıslırum okurumuzun göstermiş olduğu ve Kayıplar Komitesi’nin elinde de benzer bilgiler bulunan alanda kazı tamamlandı ve herhangi bir ize rastlanmadan kazı kapatıldı. Burada da bir “kayıp” Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlar aranmaktaydı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise Mazoto’da bir Kıbrıslırum gazeteci arkadaşımızın bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olduğu ve iki “kayıp” Kıbrıslıtürk’ün gömüldüğü söylenen alanda kazı sürdürülüyor ve trençleme yapılıyor.

Kayıplar Komitesi’nin iki toplumlu kazı ekiplerinin 2019 yılında yürüttüğü kazılarda bugüne kadar 18 “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşılmış bulunuyor.

Kayıplar Komitesi kazı ekiplerindeki arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

“Abohor çöplüğü yanındaki yıkık gamininin araştırılması gerekir…”

Bir okurumuz şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

“Abohor’da (Cihangir-Epikho) halen Kayıplar Komitesi yeni kazılar yürüttüğü için size ben de bildiklerimi paylaşarak yardımcı olmak istedim… Bir arkadaşım, Abohor çöplüğü yakındaki gaminide iki Kıbrıslırum “kayıp” şahsın oturur vaziyette, gaminin içinde bulunduğunu gördüydü 1974’te… İlerleyen yıllarda bu gamini yıkıldıydı… Bu gamini savaştan hemen sonra değil, daha ileriki yıllarda yıkıldıydı. Bu gamini, tuğla gaminisiydi… Gaminiye ait lamarinalar da bu bölgeki atış sahasında nişangah olarak kullanılmaya başlanmıştı ilerleyen yıllarda…

Bu iki “kayıp” Kıbrıslırum, oturur vaziyette oldukları yerde çürümüş oldukları ve çok koku yaptığı için, üstlerine tuğla örülmüş olduğu yönünde söylentiler de köyde duyulduydu ancak bu doğru mu yoksa uydurdukları bir şey mi, emin değilim.

Ben gidip baktım, gamininin yan tarafındaki çöp bölgesi kazılmıştır ama gamininin olduğu yer kazılmamıştır. Toprakları orada duruyor… Bu gaminin bulunduğu yer kazılmamıştır, çevresi kazılmış olabilir ancak gamininin kendisi bildiğim kadarıyla kazılmadı ve Kayıplar Komitesi tarafından araştırılması gerekir…”

Bu okurumuza verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.

Konuyla ilgili olarak on yıl kadar önce benzer söylemler, başka okurlarımızdan da gelmiş ve Abohor eski çöp alanı yanındaki gamininin yeri ve okurlarımızın bu gaminide bazı “kayıplar” gömülü olabileceği yönünde anlattıklarını Kayıplar Komitesi yetkililerine aktarmıştık… Bu gamininin bulunduğu yeri Ağustos 2010’da dönemin Kayıplar Komitesi araştırma görevlilerine de, ilerleyen yıllarda da yine Kayıplar Komitesi yetkililerine birkaç kez göstermiş ve bu bilgileri aktarmıştık.

Konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olan okurlarımızı, isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan beni aramaya davet ediyorum. Kayıplar Komitesi’nin ihbar hattı da 181 numaralı telefon numarasıdır, bu numarayı da arayabilirsiniz…

DEVAM EDECEK...