Türk Lirası’nın döviz karşısında aşırı değer kaybı, perakende mağazacılık sektöründeki yatırımcıları da çözüm arayışına yöneltti.

Bir grup işyeri sahibi, kendi içlerinde yaptığı değerlendirme sonucu “Mağaza ve dükkan kiraları için Sterlin kurunun 6 TL’den sabitlenmesini” istedi.

“Bu zor süreçte ancak gerçekçi rakamlarla çıkmak mümkündür” diyen işletme sahipleri, bugünkü Sterlin kuru üzerinden kira ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan ve bu aşamada isim vermek istemeyen işletme sahipleri, sivil toplum örgütleri ve hukukçular ile konuyu görüştüklerini, bu süreçte tavsiye kararlarına ihtiyaç olduğunu söylediler.