Stephen Hawking yaşamını yitirdi

Ünlü İngiliz evrenbililmci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Stephen Hawking kimdir

Prof. Dr. Stephen William Hawking, Albert Einstein‘den sonra dünyanın en önemli teorik fizikçisi olarak gösterilen, İngiliz profesör. 1960‘ların başında tüm kas hareketlerini durduran Amyotrofik Lateral Skleroz adlı bir hastalığına yakalanan ancak çalışmalarına devam ederek, Görelik Kuramı ve kuantum fiziğinden yararlanarak kara deliklerin özelliklerini teorik olarak ortaya koydu ve bu teorilerle büyük yankı uyandırdı.

Hawking'in hayatını anlatan"The Theory of Everything" (Her Şeyin Teorisi) 2015 yılında vizyona girmişti.