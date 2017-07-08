Stelios ödüllerine rekor başvuru

Küresel girişimci Sir Stelios Haji-Ioannou’nun adanın iki toplumlu ilişkilerini pekiştirmek ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’ları teşvik etmek amacıyla 9 yıl önce başlattığı “İki Toplumlu İşbirliğini Teşvik Ödülleri”ne bu yılki başvurunun rekor denecek düzeyde olduğu açıklandı.

Son başvuru tarihi Crans Montana’da devam eden barış görüşmeleri de dikkate alınarak 30 Haziran’dan 07 Temmuz’a uzatılan ödüllere bu yıl toplam 270 ortak girişim başvurusu yapıldı.

Ödüllerden yararlanacak 75 ortak kuruluşa toplam 750 bin Euro ödenecek.