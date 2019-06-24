Stelios Dostluk Vakfı İki Toplumlu Projeleri Teşvik Ödülleri’ne başvurular sürüyor

Adada kalıcı barışı güvence altına alabilmek için Stelios Dostluk Vakfı’nın, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla başlattığı iki toplumlu işbirliği projelerini teşvik ödüllerinde başvuru süreci devam ediyor.

Toplumları yakınlaştırarak Kıbrıs da kalıcı barışı sağlamaya yönelik 11 yıldır süren Stelios Vakfı 2 Toplumlu Projeleri Teşvik Ödülleri’nde bu yıl da 50 projeye 10’ar bin Euro olmak üzere toplamda 500 bin Euro verilecek. Bu yıl dağıtılacak ödüllerle birlikte Vakıf son 11 yılda iki toplumlu projelere 3 milyon 750 bin Euro teşvik sağlamış olacak.

Son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2019 olarak belirlendiği ödüllere “Stelios Philanthropic Foundation”ın facebook hesabından başvuru yapılabileceği duyuruldu.

“ Asıl amaç toplumları yakınlaştırmak ”

Stelios Dostluk Vakfı’nın kurucusu Sir Stelios Haji-Joannou, ödüllerle ilgili son yaptığı açıklamada “Bu bir maratondur, sprint yarışı değildir. Kıbrıs sorununu yarın sabah çözme gibi bir iddiamız yoktur. Esas amacımız adada kalıcı bir barışı güvence altına alabilmek için toplumları yakınlaştırmaktır, Kıbrıs sorununu çözmek veya siyasi bir baskı yapmak değildir” dedi

Acılı ailelere Stelios yardımı

Bu arada, Stelios Vakfı, Kıbrıs’ın güneyindeki seri katil Metaxas tarafından öldürülen 7 kadın ve 2 çocuğun ailelerine 70 bin Euro bağışlayacağını duyurdu. Ödeme, banka transferiyle Ağustos 2019'da yapılacak.

Sir Stelios Haji-Ioannou konuyla ilgili açıklamasında, gelişmeleri yakından takip ettiği bu iğrenç suçtan dolayı herkes gibi kendisinin de şok içinde olduğunu belirtti.

Haji-Ioannou, daha iyi bir yaşam için geldikleri Kıbrıs'ta trajik bir şekilde yaşamını yitiren bu insanların yakınlarının acısının parayla azalmayacağının bilincinde olduğunu ancak bu zor zamanlarında ortaya çıkabilecek harcamaları karşılayabilmeleri için yardımı yapma ihtiyacı hissettiğini vurguladı. (LHA)