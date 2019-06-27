Stefanu: BM kararlarının ihlali

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kapalı Maraş ile ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamaların kabul edilemez ve kınanması gerektiğini belirtti, bu konuda dillendirilen faaliyetlerin gerek BM kararlarını, gerekse anlaşmaları ihlali teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye’nin yıllardır uyguladığı taktiği tekrar ettiğini ve Kıbrıs sorununda süregelen çıkmazların yaşandığı dönemlerde yeni oldubittilere yol açmak için durumu kullandığına işaret eden Stefanu, Türkiye’nin kabul edilemez bu yeni hareketlerine karşı koyulması konusunda hükümetin harekete geçmesi gerektiğine işaret etti.

Stefanu, zamanın tükenmekte olduğunu ve taksime doğru gidişatın önüne geçilmesi için BM Genel Sekreteri Guterres tarafından belirlendiği şekilde görüşmelerin yeniden başlaması yönünde Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini vurguladı.