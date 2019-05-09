 “Startups4Peace” programı başlıyor

Kıbrıs’ta iki toplumlu bir vizyon çerçevesinde yenilikçi “startup girişimciliğini” teşvik etmek ve Kıbrıs Rum ile Kıbrıs Türk startup topluluklarını bir araya getirerek aralarındaki temasları artırmanın amaçlandığı “Startups4Peace” programının lansmanı yarın gerçekleştiriyor.

Etkinlik saat 18:00’de Goethe Enstitüsü’nde yer alacak.

Startups4Peace tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Startups4Peace, bir yarışma ve daha da geliştirilmiş “Acceleration Program/Hızlandırma Programı” ile 5. kez bu yıl gerçekleştirilecek.

Eş finansmanı Finlandiya Büyükelçiliği ile Innovative Entrepreneurship projesi tarafından sağlanan inisiyatifin NI-CO tarafından uyguladığı kaydedilen açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği ve Rumların Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Startup Cyprus işbirliğinde hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklama şu bilgiler de yer aldı:

“2018 yılında Startups4Peace’i kazanmış olan “Colive Oil” ve “DONTI” gibi startuplar bu büyük ağ oluşturma fırsatını kendi startupları ile ağı hem Kıbrıs hem de uluslararası boyutta tanıtmakta kullandılar. Artan ortaklık 2019 yılında düzenlenecek olan süreçte daha gelişmiş bir Acceleration Program çerçevesinde Kıbrıslı startupların ek 2 günlük Bootcamplarla (yoğun eğitim çalışmaları) desteklenmesini getirecek.

Startup4Peace, genç girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirebilmek için gerekli olan bilgiyi alma ve bunların gerçeğe dönüşmesine şahit olmada mükemmel bir yoldur. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler de dahil tüm katılımcılar, kendi fikirlerini geliştirmek ve iki toplum arasındaki temasların gelişmesine yardımcı olmak üzere Avrupalı srartup ekosisteminden gelecek önemli konuşmacılar ve koçlarla beraber Bootcamplara katılabilecekler”.

Startups4Peace’ın iki kazananının, önde gelen Avrupalı bir startup etkinliği olan ve 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilecek SLUSH ‘a katılacağı ifade edilen açıklamada, Lansman Etkinlik Programı da açıklandı.

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlik Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Timo Heino, Avrupa Komisyonu’nda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma, Bölüm Sorumlusu Michael Docherty, Rumların Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Christodoulos Angastiniotis ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz tarafından yapılacak açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Ardından Startups4Peace 2019 Sunumu Stavriana Kofteros ve Tunç Yalgın tarafından gerçekleştirilecek.

Startups4Peacele ilgili video gösteriminin ardından gerçekleştirilecek kokteylle etkinlik sona erecek.

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