Startups4Peace eğitim kampı gerçekleşti

Startups4Peace 2018’in ilk Eğitim Kampı, 3 Kasım Cumartesi günü Startups4Peace hızlandırma programında finale kalan 6 yeni girişimcinin katılımıyla Platres’te gerçekleşti.

6 yeni girişimci olan Blendy, Colive Oil, Donti, Gnous, Loacal and Planmytrip.app, sunumlarını mükemmelleştirmelerinde onlara destek veren Startups4Peace mentorları ve Finlandiya’dan Teemu Polo ile oldukça yoğun bir eğitim programına katılma fırsatı yakaladı.

Öğrenmenin yanı sıra Sunum (Pitching) Eğitim Kampı, takım ruhuna da katkı koyarak Kıbrıs’ın iki toplumunun bir arada var olabileceklerini ve her düzeyde yakın iş birliği içerisinde olabileceklerini kanıtladı.

Startup Kıbrıs’tan Stavriana Kofteros, “Programın bu yıl Avrupa Birliği’nden aldığı muhteşem destek Startups4Peace’i güçlendirmiş ve bu Sunum Eğitim Programı'nı ilave edebilmemizi sağlamıştır”, diyerek bunun gerçekleştirebilmesinden dolayı heyecanlı ve oldukça gururlu olduklarını belirtip, “bu, yeni girişimcilere daha yoğun bir şekilde eğitim ve destek vermemizi sağlamıştır fakat hepsinden de önemlisi ortak ilgi alanları olan Kıbrıslılar arasında gerçek insan ilişkilerini pekiştirmiştir, ki bu tek kelime ile müthiştir” diye konuştu.

6 ekip, 22 Kasım 2018’de gerçekleştirilecek olan programın büyük finali olan KONE ELEVATOR’daki Sunum Yarışması'nda mücadele edecektir. Sunum yarışmasında başarılı olanlar 4 - 5 Aralık 2018 tarihlerinde Helsinki, Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa’nın en büyük yeni girişimcilik etkinliği SLUSH’a katılacak.

Startups4Peace, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğiyle Finlandiya Kıbrıs Büyükelçiliği ve Startup Kıbrıs tarafından düzenlenmektedir. Sınıflar için ayrılan mekânların sponsoru Goethe Enstitüsü’dür.

Startups4Peace

Startups4Peace’in ana hedefi, Kıbrıs’taki her iki toplumdan girişimcilik fikri olan biyreleri bir araya getirmektir. Programın amacı; iki toplumlu vizyona sahip yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve genç müteşebbisleri destekleyerek Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk yeni girişim toplulukları arasındaki iletişimi geliştirmektir.