Stanislav Osadchiy röportajı yarın YENİDÜZEN'de
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy yine sadece Esra Aygın’a konuştu…
A+A-
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy yine sadece Esra Aygın’a konuştu…
• Büyükelçi Osadchiy Rusya’nın 12 Ocak’taki Cenevre konferansına katılımı konusunda ne söyledi?
• Kıbrıs’ta nasıl bir güvenlik formülü bulunmalı? Rusya bu yapıda rol oynamak istiyor mu?
• Rusya Kıbrıs’ta bir üs peşinde mi?
Tüm bu soruların cevabı yarın YENİDÜZEN'de...
Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler : Stanislav Osadchiy
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT