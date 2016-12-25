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Stanislav Osadchiy röportajı yarın YENİDÜZEN'de

Stanislav Osadchiy röportajı yarın YENİDÜZEN'de

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy yine sadece Esra Aygın’a konuştu…

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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy yine sadece Esra Aygın’a konuştu…

• Büyükelçi Osadchiy Rusya’nın 12 Ocak’taki Cenevre konferansına katılımı konusunda ne söyledi?

• Kıbrıs’ta nasıl bir güvenlik formülü bulunmalı? Rusya bu yapıda rol oynamak istiyor mu?

• Rusya Kıbrıs’ta bir üs peşinde mi?

Tüm bu soruların cevabı yarın YENİDÜZEN'de...

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