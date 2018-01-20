Sprintte ikinci yarış yarın

2017-18 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı yarın Lefkoşa’da gerçekleşiyor. Saat 11.00’de başlayacak olan yarışta Ekipler Lefkoşa Sanayi arkasından başlayıp Hamitköy Barajı’na gelen yolda 3 kez kozlarını paylaşacaklar.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci yarışına 21 ekip kayıt yaptırdı. İlk yarışın galibi Mustafa Bulutoğluları, karting şampiyonluğundan ralliye adım atan genç pilot Cevdet Alptürk ve ilk yarışın üçüncüsü İbrahim Damdelen yarışta kıyasıya mücadele edecekler. Hamitköy - Dikmen arasında yapılan yeni anayolda bulunan çemberde kurulacak olan servis alanından seyirciler etabı da buradan takip edebilecekler.

Eski ralli şampiyonlarından Cem Aytaç T2 klasmanında ve Göksel Macila ise yeni açılan UTV klasmanı Sınıf R’da mücadele edecekler. Yarın saat 11.00’de başlayacak olan Ralli Sprint’te ilki deneme olmak üzere 3 etap koşulacak. Yarışın start listesi şöyle: