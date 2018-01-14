Sporun Vizyonu konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri”, Antalya’da yer alan Miracle Resort Otel’de yer aldı. Üç oturumdan oluşan seminerde Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu, Medyada Kadın Olmak, Yazılı ve Görsel Medya ile Sosyal Medyanın Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi konu başlıkları ele alındı.

Konuşmalar

Sporun Vizyonu Eğitim Semineri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, günün ilk konuşmasını KTSYD Başkanı Çelen Oben gerçekleştirdi. Oben, vefatının altıncı yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anarken, seminer programı hakkında bilgi verdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir yaptığı konuşmada her iki derneğin birlikte güzel işlere imza atacağını, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ise seminerin hayırlı olmasını diledi. KTSYD’ye yaptığı katkılardan dolayı Muratpaşa Belediyesi’ne plaket takdim edildi.

Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu

Günün ilk oturumunda ‘Spor Yazarlığının Milenyum Yolculuğu’ konusunda KTSYD’nin üçüncü ve dördüncü başkanları Hasan Hastürer ile Songuç Kürşad yer aldı. Başkanlığını KTSYD Başkanı Çelen Oben’in yaptığı oturumda her iki başkan spor yazarlığının geçmişten günümüze yaşadığı süreç, yaşanan sıkıntılar ve teknolojik gelişime değindi. Profesyonel anlamda sunulan imkanları büyüyerek yazarların gazetelere hizmet verdiğini belirten iki başkan, daha iyi imkanlarda daha güzel işlerin yapılabileceğini ifade etti. Oturum oturuma katkı koyan Hastürer ve Kürşad’ın yanı sıra KTSYD eski başkanlarından Ogün Genç Kaçmaz ve Bülent Kılıçoğlu’na plaket takdim edildi.

‘Medyada Kadın Olmak’ konuşuldu

Günün ikinci oturumunda ‘Medyada Kadın Olmak’ konu başlığı ele alındı. KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy’un başkanlığını yaptığı oturumda TRT Spor, Radyo Spor sunucusu ve gazeteci Başak Koç ile beraber BeinSports spor spikeri Şükran Albayrak konuşmacı olarak yer aldı. Medyada kadın olmanın zorlukları hakkında konuşan konuşmacılar, kadın ya da erkek olarak cinsiyet ayrımı yapmanın yanlış olduğunu belirttiler. Deneyimlerini aktaran konuşmacılar, erkeklerin de kadınlar kadar meslekte zorluklar çektiklerini ifade ettiler. Oturumda Hasan Hastürer, Ayten Berkalp ile telefon bağlantısı yaparak onun deneyimleri ile bu bölüme renk kattı. Oturumun ardından Songuç Kürşad ve Hasan Hastürer, Koç ve Albayrak’a gün adına teşekkür plaketlerini takdim etti.

Son oturumda Dizdar, Özen ve Aydın

Günün son oturumunda ise “Yazılı ve Görsel Medya ile Sosyal Medyanın Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi” konu başlığı irdelendi. KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan’ın başkanlığını yaptığı oturumda BeinSports yorumcusu Önder Özen, TRT Spor yorumcusu ve Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar ve NTV Spor yorumcusu Mert Aydın yer aldı. Konuşmacılar geleneksel medya ile sosyal medyanın etkileri üzerine örnekler vererek, yeni medyanın etkileri hakkında açıklamalarda bulundular. Oturumun ardından konuşmacılara KTSYD eski başkanları Ogün Genç Kaçmaz ve Bülent Kılıçoğlu teşekkür plaketlerini takdim etti. Seminer toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.