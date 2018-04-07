“Sporcularımızın önü açıldı”

YENİDÜZEN Spor Servisi

Başbakan Tufan Erhürman dün gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun Avrupa Üniversite Spor Federasyonu’na (EUSA) elde ettiği üyelik hakkında konuştu. Erhürman, üniversiteli sporcuların başarılı olmaları halinde Avrupa’da önemli spor müsabakalarında yarışma şansı yakalayacağını belirterek KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’na çalışmalaır için teşekkür etti.

Erhürman: “EUSA’nın düzenleyeceği her bir turnuvaya katılabileceğiz”

Başbakan Tufan Erhürman, Üniversite Sporları Federasyonu’nun, Avrupa Üniversite Spor Federasyonu (EUSA) nezdinde uzun süreli girişimi ve Türkiye’deki federasyonun katkısıyla bir yere varıldığını açıkladı. Takımların EUSA bayrağı ve marşıyla yarışmaya katılıp madalya almaları halinde EUSA bayrağının çekileceğinden ve EUSA marşı çalınacak olmasından bahseden Erhürman, sporcuların KKTC bayrağı arması ve kendi üniversitelerinin isimlerini taşıyacaklarını dile getirdi. Başbakan Erhürman, bunun diğer spor branşları için de olanak yarattığını ve bu yönde çalışma başlattıklarını kaydederek, bu gelişme sayesinde sporcuların başarılı olurlarsa Avrupa’da önemli spor müsabakalarında yarışan sporcularla yarışma şansına sahip olacağını anlattı. Tufan Erhürman, bu bağlamda üniversite sporları federasyonuna çalışmaları için teşekkür etti.

Federasyonun EUSA üyeliği nasıl oldu?

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2016 yılında başlattığı girişimler sonucunda EUSA tarafından yapılan değerlendirme geçtiğimiz ay sonuç verdi. Bu bağlamda ülkemizde gerçekleştirilecek olan spor oyunlarında başarılı olan üniversiteler, EUSA tarafından Avrupa’da düzenlenecek olan organizasyonlara EUSA bayrağı altında katılabilecek. EUSA yönetim kurulu yaptığı oylama sonrasında KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun organizasyonlarında yer almasına onay vermişti.