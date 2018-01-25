“Sporcular plaj voleyboluna yönlendirilmeli”

Kanı Aldağ

Ülkemiz voleybolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden olan, gerek salon gerekse plaj voleybolunda önemli başarılar yakalayan Ali Osman Nurettin, Adres Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı. Yetenekli sporcu ülkemizde forma giydiği DAÜ’den, yer aldığı Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı’nın yanı sıra, ülkemiz voleybolu ile ilgili açıklamalar yaptı. Nurettin, ülkemize bakıldığında dünyada oynanan salon voleybolundan oldukça uzak olunduğunu belirtirken, federasyonun ve kulüplerin sporcuları plaj voleyboluna yönlendirmeleri gerektiğini, çünkü plajda dünyayı yakalayabilecek potansiyelin fazla olduğunu ifade etti.

NURETTİN: “DAÜ İLE TÜM KULVARLARDA HEDEF ŞAMPİYONLUK”

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nin klasman mücadelesini ilk sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin formasını giyen Ali Osman Nurettin, hedeflerinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu belirtti. Nurettin, “Gerek ligde, gerekse kupada, kısacası yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi.

“BU YIL BENİM İÇİN PLAJ KISIR GEÇEBİLİR”

Formasını giydiği ve birçok uluslararası organizasyonda yer aldığı Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı ile ilgili de hedeflerini açıklayan Ali Osman Nurettin, “Türkiye Milli Takımı ile hedefler her zaman uluslararası düzeyde oldu. Bu şampiyonaları ufaktan büyüğe doğru sıralayacak olursak Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, daha sonra da Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar geliyor. Dünya ve Olimpiyat tabii ki büyük ve uzak hedefler. Buralara katılıp başarılar elde etmek için çok uzun bir sürece gerek var” dedi.

Bu yıl plaj voleybolundan uzak kalma ihtimali olduğunu beliten yetenekli voleybolcu, “Çünkü Kıbrıs’a dönerek askerliğimi yapabilirim. Bizim Türkiye’de Brezilyalı bir başantrenörümüz vardı. Onun ülkesine dönme durumu var. Plajda bazı değişikler söz konusu. Benim adıma bu yıl plaj voleybolu kısır geçebilir” şeklinde konuştu.

“PLAJDA DÜNYAYI YAKALAMAMIZ ÇOK DAHA KOLAY”

Voleybolu yapmak isteyen genç isimlere tavsiyelerinin ne olduğu yönündeki soruya Nurettin, “Kıbrıslı arkadaşlarım, kardeşlerime en büyük tavsiyem yaz aylarında, hatta ülkemiz çok müsait olduğu için yılın minimum 6-7 ayında plajda hem voleybol, hem de fiziksel antrenman yapmaları. Sadece salon voleyboluna kısılıp kalmamak önemli. Bana göre üzerine düşmemiz gereken en önemli konu plaj voleybolu. Çünkü kabul etmemiz gereken bir gerçek var, salonda oynanan voleybolda dünyada oynanandan oldukça uzağız. Fakat plaj voleybolunda birçok Dünya Şampiyonası’nda yer alan biri olarak gördüğüm, ülke insanı olarak plajda dünyayı yakalamamız çok daha kolay. Bu noktada bence federasyonumuz ve kulüpler de plaja çok önem vermeli. Oyuncular plaja yönlendirilmeli. Ancak öyle başarılı olabiliriz ve ben başarılı olabileceğimize inanıyorum” dedi.

“YENİ İSİMLER YETİŞMİYOR. OKUL SPORLARINA ÇOK ÖNEM VERİLMELİ”

Ülke voleyboluna gerek maddi, gerek manevi, gerekse okul sporlarında yeterli önemin gösterilmemesi halinde gidişatın kötü olduğunu vurgulayan Ali Osman Nurettin, “Çünkü sporcu potansiyeli oldukça azaldı” dedi. “Örneğin eskiden A takıma 5 isim çıkıyorsa, bugün 1 isim çıkıyor. 25 yaşındayım ama alttan gelip benim veya başka arkadaşlarımın önüne geçebilecek biri yetişmiyor maalesef. Bugün beni birinin geçme ihtimali olmazsa, kendimi geliştiremem. O yüzden özellikle okul sporlarına çok önem verilmesi lazım” ifadelerini kullandı.