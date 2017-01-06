Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Antalya’da organize edilen “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” için dernek üyeleri dün (5 Ocak Perşembe) Antalya’ya gitti. Antalya’da üçüncü kez gerçekleştirilecek olan seminer Aska Lara Resort & Spa Otel’de yer alıyor. Bugün iki oturum halinde gerçekleşecek seminerin ilk oturumunda Final Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan Hasırcı “Spor Gazeteciliği” konu başlığını irdeleyecek. İkinci oturumda ise Türk spor basınının önemli isimleri Ertem Şener, Erdoğan Arıkan ve Gökhan Dinç “Yeni Medya” konusunda deneyimlerini üyelere aktaracak. Öğleden sonra ise KTSYD Tüzük Kurultayı gerçekleştirilecek.