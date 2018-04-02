SPOR DAİRESİ’NDE ‘YAR’ BİNASI KAOSU

Lefkoşa’da Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın 4 yıllık kira borcu ödenmediği için mal sahibi tarafından 2014’de açılan dava halen sürüyor. Ödeme şartlarında anlaşmazlık yaşanıyor

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın 4 yıllık kira borcu bulunuyor.

Mal sahibi YAR Group borcunu almak için dönemin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı aleyhine 2014’de dava açtı. Taraflar arasında görüşmeler devam etmesine rağmen, uzlaşıya varılmadı.

Şuanda Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi Müdürlüklerinin kullanımındaki binanın 4 katının aylık kira ücreti 6 bin 600 sterlin iken ödenmeyen kira borcu faizleriyle birlikte 283 bin sterline ulaştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Mahkemeye taşınan meselede mal sahibinin hem borcun faizini hem de borcun günlük döviz kurundan ödenmesini istediğini ancak yasal olarak bunun mümkün olmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Spor Dairesi'nin yeni Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Mahkemeye taşınan meselede mal sahibinin hem borcun faizini hem de borcun günlük döviz kurundan ödenmesini istediğini ancak yasal olarak bunun mümkün olmadığını açıkladı.

Değirmencioğlu: “Günlük döviz kurundan ödenmesi yasal değil”

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, 4 katın aylık kira ücretinin 6 bin 600 sterlin olduğunu, ödenmeyen kiralar dolayısıyla borcun 283 bin sterline ulaştığını belirterek, mal sahibinin hem borcun faizini hem de borcun günlük döviz kurundan ödenmesini istediğini aktardı.

Maliye Bakanlığı’nın günlük kurdan ödeme yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını söylediğini aktaran Değirmencioğlu, aylık ödenecek faizin de Merkez Bankası’nda geçerli olan döviz kuru üzerinden ödeme yapılabileceğini belirttiğini dile getirdi.

Değirmencioğlu, yeni bir bina yapımı için arazi bulma konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, gerekli mali kaynak için de girişim yaptıklarını söyledi

“Mali açından mümkün değil”

Değirmencioğlu, “Şirketin hesabına 1 milyon TL kira ücreti yatırıldı ancak şirket faizi ve döviz kurunu güncel istediği için almadı ve mahkemeye verdi” diyerek, Mahkemede duruşmaların henüz başlamadığını, taraflar arasında görüşmeler sürdüğünü aktardı. Değirmencioğlu, “Mahkemede Savcılığın görüşü, o dönemde geçerli olan yasal güncel kur ödenir ve faizler konusunda da uzlaşılır. Şirket 283 bin sterlini bugünkü kurdan çarparak ödenmesini ister. Mali açından bu mümkün değil, yaslara aykırıdır” dedi.

“Arazi için çalışma başlattık”

Şirketin binadan çıkmalarını istediğini aktaran Değirmencioğlu, bu bağlamda Spor Dairesi olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Yeni bir bina girişimi olacaklarını kaydeden Alkan Değirmnecioğlu, yeni arazi bulma konusunda çalışma başlattıklarını açıkladı. Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüğünü aktaran Değirmencioğlu, gerekli mali kaynak için de girişim yaptıklarını ve çözülebilecek bir durum olduğunu ifade etti. Değirmencioğlu, “kısa sürede bu işi bitirmeyi görev bilirim çünkü devletin bu kadar yüksek kira ödemesine asla razı değilim” dedi.

Özkan Yorgancığlu’nun Spor Bakanı olduğu dönemde söz konusu binanın Mevduat Fonu’nun el koyduğu bir banka olduğunu, o dönem Spor Bakanlığı’nın binaya taşındığını anımsatan Değirmencioğlu, daha sonra şirketin borçlarını ödeyerek binayı geri aldığını ve devletin kiracı durumuna geldiğini hatırlattı.