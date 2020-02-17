Spitfire Cafe için imza kampanyası başladı

Bir grup vatandaşın “Avaaz.org” isimli internet platformu aracılığıyla, ara bölgede taraflar arasında gerginliğe yol açan Spitfire Cafe’nin yeniden inşa edilmesinin ilerlemesi için imza topladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, “Spitfire ve Yeni Bir Geçiş Noktasının Açılması İçin İmza Topluyorlar” başlıklı haberinde, talebin daha sonra Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a iletileceğini yazdı.

Bu arada, bir grup vatandaşın yeni bir geçiş noktası açılmasını istediğini de kaydeden gazete, bu kişilerin Spitfire binasının yakınında, güneye giden kavşakla komşu olan köşedeki yolun bir kısmının açılabileceğine işaret ettiklerini de ekledi.