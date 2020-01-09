Spehar liderlerle görüştü, Lute gelmiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 20 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Güvenlik Konseyi ile ocak ayında New York’ta yapacağı görüşmeye hazırlık çerçevesinde bugün liderlerle görüşen Spehar, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Elizabeth Spehar, liderlerle yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs’taki son durum ve Kıbrıs’taki Barış Gücü hakkında BM Genel Sekreteri’nin 6 aylık raporunu ele aldıklarını söyledi.

Spehar, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresi ve Kıbrıs sorunu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermek için Amerika’ya gideceğini kaydetti.

New York ziyaretinden önce Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre, Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bazı üyelerle; New York’ta ise BM Genel Sekreterliği yetkilileri, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne destek veren ülkelerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı sonundaki toplantısında Kıbrıs konusuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guyterres’in 6 aylık raporu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılmasının da ele alınacağını söyledi.

Spehar, 2020’de yeniden birleşmiş bir ada temennisinde bulundu.

Lute gelmiyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasidis de bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Haber kaynaklarına göre, Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi’nde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler ışığında, Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “yararlı ve yapıcı” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, Güvenlik Konseyi’nin altı aylık raporunda, Ada’daki Barış Gücü’nün kalmasını haklı gösterecek tüm olayların dahil olması temennisinde de bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise yaptığı açıklamada, ABD’de, gerek ABD Dışişleri Bakanlığı, gerekse BM yetkilileriyle yapacağı temaslar konusunda Anastasiadis’e bilgi verdiğini söyledi.

Berlin’deki üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs sorununda yeni bir şey olup olmadığı sorusuna ise Spehar olumsuz yanıt verdi.

Spehar ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yeni bir ziyaretinin planlanmadığını da ifade etti.