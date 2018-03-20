Spehar, liderlerin yemekte bir araya gelmesini talep etti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün öğle saatlerinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiği belirtildi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, iki toplum liderinin, sosyal içerikli yemekte bir araya gelmesi konusunun ele alındığı görüşme, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, AB zirvesi için yarın Brüksel’e gidecek olması ışığında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından talep edildi.

Habere göre Spehar görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, her iki tarafla temas halinde olduğunu yeni bir şey olduğu zaman bilgi vereceğini ifade etti.

Habere göre BM kaynakları, Kıbrıs Rum radyosuna yaptıkları açıklamada, Spehar’ın bugün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile planlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını ifade ettiler.

Kıbrıs Rum radyosu ayrıca, kendi bilgilerine atıfta bulunarak, Spehar’ın, son günlerde iki toplum lideriyle telefonda görüşme gerçekleştirdiğini ayrıca Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile de görüştüğünü belirtti.