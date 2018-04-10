Spehar, "İyi bir fırsat"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştireceği gayri resmi görüşmeye ilişkin düzenlemelerin ele alındı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, görüşmeden çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Elizabeth Spehar, Akıncı ile iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, 16 Nisan’daki kendisinin ev sahipliği yapacağı iki liderin gayriresmi yemeğini ele aldıklarını söyledi.

Spehar, Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti.

Geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Spehar, buluşmanın, iki liderin yüz yüze görüşmesi ve konuşması açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Akıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs sorununa 2 devlet esasına dayanan çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde Crans Montana’da Haziran’da gerçekleşen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana ilk kez görüşecek.