Spehar: “Guterres liderlerin fikirlerini bekliyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, New York’a yapacakları ziyaret çerçevesinde, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmenin öncesinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres’i Fikirler İlgilendiriyor- BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Somut Fikirler Dinlemeyi Bekliyor- Spehar New York Işığında Anastasiadis ve Akıncı’yla Görüştü” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Spehar’ın dün Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yapığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında, Guterres’in “BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta kendileriyle gerçekleştireceği görüşmelerde, Kıbrıs sorununa müdahil taraflardan somut fikirler dinlemekle alakadar olduğunu” ifade eden Spehar, Anastasiadis’e “Genel Sekreter’in BM Genel Kurulu çerçevesinde garantör güçler de dahil olmak üzere, Kıbrıs sorununa müdahil olan çeşitli taraflarla görüşmeyi ve kendilerinden toparlanma sürecinin sonuçlarını dinlemeyi beklediğini ilettiğini” ifade etti.

“Genel Sekreterin şu an tarafların tümünü dinlemesi ve ileriye nasıl gidebileceklerine dair planlarının tam olarak ne olduğuna dair fikirlerini dinlemesi için iyi bir zaman olduğunun görüldüğünü” ifade eden Spehar, “Genel Sekreterin tarafların nasıl temasa geçebileceğine dair somut fikirlerini dinlemekle oldukça alakadar olduğunu” yineledi.



“İleriye dönük yola ilişkin düşünmeleri…”

Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeyi iyi bir görüşme olarak nitelendiren Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Guterres’le New York’ta ayrı ayrı yapacakları görüşmelere de değinerek “Anastasiadis’in Genel Sekreterle, Kıbrıs sorununu ele almaları için, her zaman yaptığı gibi BM Genel Kurulu çerçevesinde görüşeceğini ve kuşkusuz Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olarak, başka konularla da meşgul olacağını; Sayın Akıncı’nın da her zaman yaptığı gibi Genel Kurul çerçevesinde orada bulunacağını ve onun da Genel Sekreterle bir araya geleceğini” belirtti.

Spehar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans Montana’dan sonra taraflara ve özellikle de liderlere, Crans Montana’nın sonuçları ve ileriye dönük yola ilişkin düşünmelerinin iyi olacağı önerisinde bulunduğunu da anımsattı.

“Genel Sekreterin yalnızca taraflardan, liderlerden mi dinleyeceğini yoksa ileride atılacak adımlara ilişkin önerilerde bulunup bulunmayacağının” kendisine sorulması üzerine ise Spehar “Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin liderlerin rehberliğinde gerçekleştirilmekte olduğunu, aynı zamanda bunun Kıbrıs rehberliğinde ve aidiyetinde olduğunu” ifade etti.

Spehar devamla sözlerini “dolayısıyla bu ortamda, Genel Sekreter her şeyden önce tarafları dinlemek istiyor” şeklinde sürdürdü.

“Sürecin Guterres çerçevesinde mi ilerleyeceğinin ve herkesin buna saygı duyması mı gerektiğinin” kendisine sorulması üzerine ise Spehar, Genel Sekreterin bu konuya ilişkin olarak tarafları dinlemek istediğini dile getirerek “çerçevenin mevcut olduğunu aynı zamanda Genel Sekreterin iyi niyet misyonlarının da mevcut olduğunu” ifade etti.

Güneydeki seçim…

Güney Kıbrıs’taki seçim öncesi döneminin bu çabada engel teşkil edip etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine ise Spehar, buna olumsuz yanıt vererek, sürecin yıllar içerisinde seçim dönemleri içerisinde veya dışında ilerlediğini söyledi.

“Her daim, bir sürecin sonuçlarını etkileyebilecek olan çeşitli faktörler bulunduğunu” dile getiren Özel Temsilci, “ancak birinin mutlaka bunun olumsuz bir unsur olduğunu veya süreci etkileyecek bir unsur olduğunu söyleyebileceğini sanmadığını” dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporu konusundaki bir soruya karşılık ise Spehar, Genel Sekreterin bizzat kendisinin iki gün önce New York’ta bir gazetecinin sorusuna yanıtında buna atıfta bulunduğunu anımsatarak, raporun bu ayın sonunda veya Ekim ayının başında sunulmasını beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in New York’ta gerçekleştirilecek olan temaslarda “Kıbrıs sorununda artık ne olabileceği konusunda tarafların tümünün, ancak özellikle iki liderin fikirlerini dinlemeyi istediğini ve Guterres’in, bu fikirlerin Guterres çerçevesiyle ilgili olarak özlü tezler içermesini istediğini” yazdı.

Gazete “Antonio Guterres Onları Köşeye Sıkıştırıyor- New York Ziyareti Öncesinde Niyetlerin Açıklığa Kavuşmasını İstiyor- Devamını Ele Almadan Önce Çerçevesi Hakkında Net Bir Duruş İstiyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın iki lidere ilettiği mesajın bu olduğunu belirtti.

Gazete iç sayfadan ise haberinde “Özü Bekliyor… BM Genel Sekreteri Taraflardan Somut Tezler İstiyor- Anastasiadis ve Akıncı ile Dün Ayrı Ayrı Görüşen Spehar Toparlanma Döneminin Sona Erdiğini ve Şu an Tarafların Gelecekle İlgili Planlarını Dinleme Vakti Olduğunu Söyledi” başlıklarını kullandı.



“Toparlanma sona erdi şimdi fikirleri duyayım”

Alithia gazetesi ise habere “Toparlanma Sona Erdi Şimdi Fikirleri Duyayım- Antonio Guterres’ten İki Lidere ve Garantör Güçlere Net Mesaj- Fikirlerinizle Gelin- Başkanlığın Valizlerinde Fikirler ve Düşünceler” başlıklarıyla yer verdi.

“Elde ettiği özel bilgilere” dayanarak, “Anastasiadis’in Guterres’in mesajını aldığını ve kendisiyle ‘boş ellerle’, aynı zamanda somut fikirler ve öneriler olmadan görüşmeye gitmeyeceğini” yazan gazete, “Anastasiadis’in yakın bir çalışma arkadaşının”, gazeteye kısaca şunları söylediğine yer verdi;

“Sayın Anastasiadis, ancak ve ancak Türk tarafının Guterres çerçevesini kabul ettiğini ve bunun temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu teyit etmesi durumunda, BM Genel Sekreteriyle gerçekleştireceği baş başa görüşmede, kendisine yarın dahi müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğunu mümkün olduğunca açık ve bağlayıcı hale getirecek. Öte yandan Başkan valizlerinde bu gidişata yönelik somut fikirler ve öneriler de taşıyor. Ancak bunları, Başkanın bizzat Genel Sekreterle görüşmesinden önce ifşa etmemiz doğru olmaz.”

Haravgi ise habere “Guterres Herkesi Dinlemeye Hazır- BM Genel Sekreteri Nasıl İlerleyebileceklerine Dair Fikirler Bekliyor- Spehar: BM Genel Sekreteri Toparlanma Döneminin Sonuçlarını Bekliyor- BM Genel Sekreteri İlk Önce Dinleyecek Ardından da Bakış Açısını Şekillendirecek” başlıklarıyla yer verdi.