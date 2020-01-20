Spehar BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü şefi Elizabeth Spehar, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’ne, 30 Ocak’ta yapılacak UNFICYP’in görev süresinin uzatılması toplantısı çerçevesinde bilgi verecek.



Çalışma programına göre BM Güvenlik Konseyi bugün UNFICYP’le ilgili görüşmeler için New York saatiyle 13.00’te toplandı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Temmuz 2020’ye kadar uzatılmasını tavsiye etmiş; Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve garantör güçlerle, uygun bir aşamada, gayrı resmi beşli bir BM toplantısı yapılmasının araştırılması taahhüdünü yinelemişti.



Guterres UNFICYP raporunda, “Bu bağlamda, liderlerden, garantör güçlerden ve diğer ilgili taraflardan, gelecek dönemin verimli kullanılmasını isterim” demişti.