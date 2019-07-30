Spehar bilgi verdi
Elizabeth Spehar, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi öncesinde yaptığı temaslar çerçevesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesi öncesinde yaptığı temaslar çerçevesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.
Elizabeth Spehar, görüşmede, liderler görüşmesi öncesinde New York’ta yaptığı temaslar hakkında Akıncı’yı bilgilendirdi.
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