Spehar, Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar, bugün Kıbrıslı Rum lider Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Kıbrıs Rum radyosu, Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi öncesinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü duyurdu.

Görüşmede, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Sözcü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros ve Sözcü Vekili Panayotis Sendonas hazır bulundu, Spehar’a ise çalışma arkadaşları eşlik etti.

Elisabeth Spehar, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetleri hakkında 29 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne yapacağı bilgilendirme öncesinde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile de bir araya gelmişti.

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