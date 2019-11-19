"Sözleşmeli personeli sınavsız aldılar, geçmişi unuttular”

Kalkınma Bankası’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, Kudret Özersay’ın “Kalkınma Bankası’nın kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapıldı’ğına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi, daha 1 yıl önce, Kalkınma Bankası’nın SÖZLEŞMELİ personel alımını bile sınav ile yaptığına vurgu yaptı.

Özersay’ın, ortak olduğu bir önceki Erhürman Hükümeti’nin yanı sıra, Kalkınma Bankası eski Yönetim Kurulu’na ve üst yönetimine büyük bir haksızlık yaptığını ifade eden Özersay, geçen günlerde yapılan sınavla istihdamın mimarlarının eski Yönetim Kurulu ve Bankanın Üst Yönetimi olduğunun altını çizdi.

Mustafa Besim geçtiğimiz hafta yapılan sınavın kadrolu memur alımı için olduğuna işaret ederken, sözleşmeli personel istihdam edildiğini ancak bunlar için geçen yılkı gibi bir sınav yapılmadığını kaydetti.

“Sn. Bakan nasıl olur da Bankanın 1 yıllık tarihini bilmez?”

Kalkınma Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim’in açıklaması şöyle:

“Kalkınma Bankası’ndan sorumlu Bakan, basına verdiği demeçte "Kalkınma Bankası’nın kendi tarihinde ve hükümete bağlı kurumların kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapılmıştır" ifadelerini kullanarak kendisinin de ortak olduğu bir önceki Erhürman hükümetine, Kalkınma Bankası eski yönetim kuruluna ve üst yönetimine büyük bir haksızlık yapmıştır. Daha 1 yıl önce, Kalkınma Bankası SÖZLEŞMELİ personel alımını bile sınav ile yapmıştır.

Ayrıca, Sn. Bakanın bahsettiği Üniversitelerden hizmet alımı, sınav usul ve yöntemi, bir önceki Yönetim Kurulu ve Banka üst yönetimi tarafından belirlenmiş ve başarı ile uygulanmıştır.

Geçen günlerde yapılan sınavla istihdamın mimarları eski Yönetim Kurulu ve Bankanın Üst Yönetimidir.

“Sözleşmeli personel de istihdam edildi ancak bunlara geçen yılkı gibi bir sınav yapılmadı”

“Sn. Bakan nasıl olur da Bankanın 1 yıllık tarihini bilmez? Veya 1 yıl kadar kısa bir süre önce yapılanları göz ardı eder ve "Bankanın tarihinde ilk kez" gibi ifadelerde bulunur? Altını çizmek isterim ki geçen hafta yapılan sınav kadrolu memur alımı içindi. Bunun yanında sözleşmeli personel de istihdam edildi ancak bunlara geçen yılkı gibi bir sınav yapılmadı. Özetle Sn. Bakan bir ilkten bahsetmemektedir. Kalkınma Bankası bu ülkenin çok önemli bir kurumudur. Yapılan doğru işler hangi dönemde yapılırsa yapılsın göz ardı edilmemelidir. Yapılan ilk doğrular da bir sonraki yönetimlerce devam ettirilmelidir”.