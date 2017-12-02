SÖZ UÇAR; İZİ KALIR

Son altı yıl, böyle zamanlarda Lefke’ye düşerdi yolumuz Hakan’la…

28 Kasım 2010 yılında yitirdiğimiz Fikret Demirağ’ı anma etkinliğimiz ya Ümit’in (İnatçı 28 Kasım 1960) ya da Hakan’ın (Çakmak. 29 Kasım 1967 ) yaş gününe denk düşerdi.

O günlerde masaya (Fikret için) fazladan bir bardak koyar; şiire/sanata ve gelecek güzel günlere kaldırırdık kadehlerimizi…

Bu yıl (o tek günlük) etkinlikleri, üç günlük Festival’e dönüştüreceğimizi söylediğimde sevinçten havalara uçmuştu Hakan…

“Festival’in 1 Aralıkta başlayacak olması güzel oldu; ben de bu yıl rahatça kutlarım 50. Yaş günümü” demişti.

Ne yazık ki, 50 Yaş gününe yetişemedi Hakan. Bir Haziran sabahı (22’sinde), “Haziranda ölmek zor” dizesine aldırış etmeden şairin; göçüp gitti buralardan.

Ümit,“Bugün doğum günüm. Fikret Demirağ'ı kaybettiğimiz gün. Yarın ise Hakan'ımın doğum günü. Güzel anılarımız var. Aha işte! Hüzün Ana'nın beni göğsüne yasladığı an.” sözleriyle kutladı kendinin ve Hakan’ın doğum günlerini…

Ölümünün ardından, “Şimdi masaya bir bardak daha koymak gerekecek; Fikret’in bardağının yanına!.. İkimizin bardağının arasında, yarısı rakı dolu o bardağın “sorumluluğu” bize aitti. Yine öyle olacak, emin ol…”diye yazmıştım…

1.Fikret Demirağ Şiir Festivali’nin sürdüğü bugünlerde, sözümü tutuyor ve iki bardak koyuyorum her oturduğum masaya…

Yarın Bademliköy’de ilk fidanlarını dikeceğimiz “ŞİİR ORMANI”nda iki ağaç da sizin adınıza dikeceğiz…

YOK ÜLKEYE selam olsun...

“I. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali”nin kalan programı:

2 Aralık 2017 Cumartesi:

10.30: Ağaçlı Kahve’de buluşma

10.45-11.30: Fikret Demirağ Şiir Odası’nın Açılışı

Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar.

Androulla Shati/Selçuk Garanti’den Müzik dinletisi.

Yer: Lefke, Bandabuliya

11.30-12.30: Hasan Karlıtaş Eşliğinde Lefke Yürüyüşü.

Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar.

13.00-14.30: Öğle Arası

15.00- 17.30: Soli Harabelerinde Şiir Dinletisi : Anna Maria Farabbi, Vasilikka Hadjipapas Metin Cengiz, Ogün Kaymak, Emel Kaya, Maria Sakalli, Christos Hadjipapas

19.00: Akşam yemeği: Swan of Soli

Grup Sol-i’den Müzik dinletisi

3 Aralık 2017 Pazar:

10.00-11.00: Yusuf Nidai eşliğinde Tarih Gezisi.

Fikret Demirağ şiirlerinden serbest okumalar.

Yer: Vouni Harabeleri

11.15 – 14.00: Şiir ve Müzik dinletisi:

Şairler: Uldis Berjins, Metin Cengiz, Vasilikka Hadjipapas, Anna Maria Farabbi, Jenan Selçuk, Christos Hadjipapas Ogün Kaymak, Maria Sakalli, Halil Karapaşaoğlu.

Müzik: Haji Mike; Sol Anahtarı, Fikri Karayel

“Şiir Ormanı” ağaç dikimi

Yer: Bademliköy, “Fikret Demirağ Şiir Tepesi”