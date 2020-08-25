Özel Jet Skandalı’nın ardından kumarhanede silinen kamera kayıtları yeniden geri döndürülmüş.

Peki rapor ne diyor? O görüntülerde ne var?

Bu insanlar ‘gümrük işlemi dahi yapılmadan’ nasıl ülkeye girdiler?

Mağusa’ya nasıl gittiler, karantina altındayken ve ellerini kollarını sallayarak…

“Yatırım” niyetine gelseler de o yatırım alanına hiç uğramadan…

Nasıl?

Hani Meclis’te verilen sözler: Rapor açıklanacak!



***



Başbakan’ın romantik sosyal medya paylaşımları ya da yardımcısının Maraş hayalleri arasına sıkışıp kalıyor skandallar…

Unutuyoruz.

Uyutuluyoruz.



***



‘Sözler’ anlamsız artık.

Hayatın pratiğini değiştirecek adımları özlüyorum en fazla…

Duyguları uyandırmak sanatçıların işi, şairlerin, tiyatrocuların, ressamların…

Duyuları hissizleştiren siyasilerden beklentimiz çok daha başka oysa…

Çünkü yetkileri var onların…

Güçleri ya da güçsüzlükleri var…



***



Çok fazla mı bir beklentim var, bilmiyorum.

Ama örneğin Cumhurbaşkanı’nın Büyükelçi’yi çağırarak, “Siz seçim çalışması mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz” sorması gerekmiyor mu?

Çünkü ‘güven mektubu’nu Cumhurbaşkanı’na sunarak göreve başlıyor Büyükelçi.

Şimdi eğer bir güvensizlik girmişse araya, demokrasiye müdahale varsa, irade sarsılıyorsa, gereği yapılabilir.

Öyle ‘duygular hitapla’ sınırlı kalmamalıdır mesela…

Söz, söylem, özdeyiş, nutuk bir yere kadar…



***



Bir anlamı yoktur buralarda, alınan kararların…

Laf ola, torba dola!

‘Resmi Gazete’de yayınlansa ne olacak?

Uygulanmıyor ki kararlar, yasalar, tüzükler görülmüyor.

Güya “kısıtlama” gelmiş eğlence mekanlarına…

Gelse ne olacak?

Bir bakıyoruz insanlar yeniden alt alta, üst üste!

Kapalı mekanlarda sigara içmek de yasak, farkında mısınız?

Hepsi göstermelik…



***



Söz bir yere kadar…

Hayatı değiştirecek eylem istiyorum artık…

Kim, neyi değiştirdi, bunu anlatınız ne olur…



* [ Pandemi süreci çok zordu… Hep yazdık, hep yorulduk.

Pazartesine kadar müsaade istiyorum.

Biraz soluklanma, biraz izin zamanı… Görüşmek üzere…]