Soyutok ölü olarak bulundu
Hamitköy’de sakin 57 yaşındaki Süleyman Soyutok, Hamitköy ağıllar bölgesinde bulunan kendine ait ağılı içerisinde ölü olarak bulundu.
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Hamitköy’de sakin 57 yaşındaki Süleyman Soyutok, Hamitköy ağıllar bölgesinde bulunan kendine ait ağılı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Süleyman Soyutok, kendine ait ağılı içerisinde ölü olarak bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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