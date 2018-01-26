Soyut hikayerler şekle büründü

Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin projelerinden oluşan sergi açıldı. Uluslararası Final Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün “Temel Tasarım Dersi” kapsamında öğrenciler tarafından yapılan bitirme projeleri, öğrenci, öğretim görevlileri ve davetlilerin izlenimine sunuldu. Mimarlık kuramlarına bağlı kalarak, soyut fikirlerin biçime dönüştürüldüğü projeler görsel bir şölen sundu.

MİMARLIK TEKNİKLERİ UYGULANDI

Temel Tasarım Dersi öğretmeni Uluslararası Final Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ehsan Reza yönetiminde gerçekleştirilen sergide, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ders kapsamında edindikleri teorik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tasarımlar sunuldu. Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mimari tasarımları için sunum standartlarını öğrenmeleri amacıyla müfredatta bulunan temel tasarım dersi dönem bitirme projesi kapsamında her bir öğrenci kendilerinin yarattığı hikayelerden yola çıkarak, soyut fikirleri mimari tekniklerle projelerine yansıttı. Serginin açılışı Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derviş Z. Deniz tarafından gerçekleştirildi.