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Soyunma odaları yenilendi

Soyunma odaları yenilendi

Spor Dairesine bağlı Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Spor Salonu’nda soyunma odaları ile ilgili yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

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Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ve Müdür Muavini Mustafa Sütçü salona giderek çalışmaları inceledi. Soyunma odalarındaki çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirten Cahitoğlu, salonla ilgi bir takım çalışmaların daha bulunduğunu, bunlarında ocak ayından itibaren süratle yapılacağını belirtti. Yenilenen soyunma odalarında engelli sporcuların da göz önünde bulundurulduğunu belirten Cahitoğlu, yeni senede çalışmaların aralıksız devam edeceğine değindi.

 

 

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