K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Esentepe'nin altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray'dan davet alarak, sarı kırmızılı takımda denenmek için İstanbul'un yolunu tutan genç oyuncu Emre Soytürk için ilk izlenimlerin olumlu olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin U19 takımında idmanlara çıkan genç oyuncu, teknik heyet üzerinde olum bir etki bıraksa da, hazırlık maçına çıkmamasından dolayı henüz tam anlamıyla kendini gösteremedi. Soytürk, zaman içerisinde kendini gösterip, sarı kırmızılı takımda forma giymek istiyor.