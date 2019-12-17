‘Soygunla bağı kuvvetle muhtemel’

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Ö bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, 2 Aralık tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip kaçırıldığını aktardı.

Kaçırılan kadının elleri ve ayaklarının bağlanıp, 9 milimetre çapındaki tabancanın kafasına dayandığını, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” diyerek tehdit edildiğini de ifade etti.

Polis, kadının çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti, zanlı D.Ö’nün aracının da kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü belirtti.

Zanlının aracında 13 Ekim tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu belirtti.

‘Suçlamaları kabul etmedi’

Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.