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Soyguncular yakalandı iddiası

Soyguncular yakalandı iddiası

Girne'de dün meydana gelen soygun olayıyla ilgili oldukları düşünülen 2 kişinin Mağusa'da yakalandığı iddia edildi.

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Girne'de dün meydana gelen soygun olayıyla ilgili oldukları düşünülen 2 kişinin Mağusa'da yakalandığı iddia edildi. Polis henüz bu bilgiyi doğrulamıyor. Soygun olayına karıştıkları tahmin edilen ve yakalanan şahısların yabancı oldukları bilgisi var. Polisin yakalananlar kişilerle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Polisin gözaltın aldığı iki kişinin İran uyruklu olduğu da gelen bilgiler arasında....

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