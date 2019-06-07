Soyguncular kaçtı, altınlar bulundu!

Polis dün sabah Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmının bugün Mağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunduğu da belirtildi.