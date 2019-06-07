Soyguncular Ercan'dan kaçtı iddiası

Girne’de dün Senak Kuyumcu’yu soyan kimliği henüz açıklanmayan iki kişinin Ercan Havaalanı’ndan kaçtığı iddia ediliyor. Polis, soyguncuların kaçtığına dair henüz açıklama yapmadı.

Dün sabah saatlerinde kameralara yansıyan iki soyguncu önce Lefkoşa ardından ise Mağusa’da görülmelerine rağmen polis her hangi bir iz tespit edememişti.