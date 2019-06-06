Soygun zanlıları en son Lefkoşa'da görüldü...

GELİŞME!

SAAT: 16:50

Polis soygun zanlılarının son olarak Lekoşa'da Girne Kapısı civarında görüldüğünü duyurdu. Konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi...

Girne'de bu sabah Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, çalışanı etkisiz hale getirdi, altınları çalıp kaçtı.

Polis, olayla ilgili aranan iki erkek şahsın fotoğraflarını paylaşıp, görenlerin en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bu sabah, saat 10:40 sıralarında, Girne'de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra miktarı henüz tespit edilemeyen altınları çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

Dükkan Sahibi olay anını şöyle anlattı:

"Eşimi arkadan tutup yere yatırdılar... Bağlayıp ağzına vurdular..."

"Eşimi arkadan tutup yere yatırdılar... Bağlayıp ağzına vurdular... Takıları, içerideki pırlantaları topladılar. Bavul vardı uzun, onun içine yerleştirdiler. Ben aşağıdan geldiğimde kapıyı açıktılar. Çanta büyüktü, panik içinde koşmaya başladı. Ben de arkasından gittim, çantayı yakaladım. Diğer arkasındaki de beni demirin üstüne itti, yaralandım.

Çantanın içindeki bazı takılar yerlere döküldü orada. Demire vurdum düştüm, o koşmaya devam etti. Eşime içeride ne yaptılar, bıçakladılar mı bilmiyordum... Hemen geri döndüm, tabi soygun var diye bağırdım.

Ben içeriye girdim eşim yerde yatıyordu, bağlanmışi bandajlanmış şekilde... Ağzını açtım makasla.

Tüm bunlar 15-20 dakikada oldu sanırım ben çıkışlarına yetiştim. Eşimin söylediğine göre, 2-3 gün önce bunlar mağazaya gelmiş."

Polis: Olay sonrası zanlılar koyu renk tişört giydi

Polis Basın Subaylığı, bu sabah Girne'de meydana gelen soygun olayına karışan zanlıların olay sonrasında koyu renk t-shirt giydiklerinin tespit edildiğini duyurdu, yeni görüntüler paylaştı.