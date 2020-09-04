‘Soygun’ ve ‘Ciddi darp’ suçlaması getirildi

Gönyeli’de meydana gelen soygun, ciddi, darp ve mülke tecavüz, meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.O.I., ve Z.T.O., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru İbrahim Toz, Gönyelide 28 Ağustos tarihinde meydana gelen olayla bağlantılı tutuklanan zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Zanlıların tutukluluk sürelerinde gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini kaydeden Toz, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 20’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları ve ikamet adreslerinden izinsiz ayrılmamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.