Soygun, alıkoyma ve şiddet suçundan aranan zanlı tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar U.A., H.R. ve U.A.U’nun ardından aranan zanlı M.İ.A.’da tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.12.2019 tarihinde Haspolat'ta, Haspolat'ta sakin Usman Ali, Lefkoşa' da sakin H.R., Mağusa'da sakin soyismi henüz tespit edilemeyen U. ve Girne' de sakin henüz soyismi tespit edilemeyen İ. isimli şahısların K.M.’yi zorla kaçırdığını kaydetti. Zanlı U.A.’nın Haspolat' ta bulunan ikametgahına götürdükten sonra, adı edilenin ellerini ve gözlerini bağlayıp şiddet uyguladığını anlattı. Sonrasında ise mağdurun tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıklarını ifade etti. Mağduru, henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İ. isimli şahsa ait bir araç ile Lefkoşa Girne kapısında H.R.'nın kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar alıkoyduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlı U.A. ve H.R.’nin tutuklandığını söyledi. Aranan zanlı M.İ.A.’nın yeni yakalandığını ancak ile İ.'a ait olan plakası henüz tespit edilemeyen aracın halen arandığını söyleyip, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.