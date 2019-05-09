Soyer’den Tatar’a: “İstifa edene tekme vurmak yakışmaz”

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a seslendi, “kendine yol açmak için istifa edene tekme vurmak yakışmaz” dedi.

Soyer, kamuoyuna da yansıyan ‘rüşvet’ hikayesinin UBP’liler için çıkarıldığını kaydederek, Kıbrıs siyasetinin ‘çirkef edildiğini’ savundu.

Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: “Syn Tatar. Sırf kendine yol açmak için istifa edene kan akarken tekme vurmak yakışmaz. O rüşvet hikayesi Tahsin için diğer UBP liler içinde çıkarılmıştı. Bu hay huya kapılmadık. Bizzat sen sözleşmenin uzatılması için bir açıklama yap. Yeter, Kıbrıs siyasetini hepten çirkef ettiniz”