Soyalan’ın yeni şiir kitabı tanıtlıyor

Gazeteci-Yazar Serkan Soyalan’ın yeni şiir kitabı “Deniz’in Sesi” yarın akşam düzenlenecek etkinlikle tanıtlıyor.

Lefkoşa’da Barfly’da yer alacak ve söyleşi, şiir dinletisi ve müzik dinletisinin olacağı etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.

“Yer6 Yayınları”ndan yayımlanan ve Soyalan’ın 70 şiirinin bulunduğu kitabın kapak tasarımında Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar’ın imzası var.