Soyalan’dan “Deniz’in Sesi”

Gazeteci-yazar Serkan Soyalan’ın 3’üncü şiir kitabı olan “Deniz’in Sesi” yayımlandı. Yer6 Yayınları’ndan yayınlanan kitapta Soyalan’ın 70 şiiri bulunuyor. İnsan sevgisi, mücadele ruhu, direniş, isyan ve barış sevdasının şiire döküldüğü kitabın kapak tasarımını Cemal İnce ve Hüseyin Erdamar yaptı.

Deniz’in Sesi, hafta başından itibaren tüm kitapçılarda satışa sunuldu.