Sosyal yardım başvuruları onaylandı

Bakanlar Kurulu, 14 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenen Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü'nün geçici maddesi uyarınca, 501 kişinin sosyal yardım başvurusu onaylandı.

Tek kişiye 900 TL, evlilere ise 1200 TL olmak üzere Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt, Akdoğan, Yenierenköy, Lefke, Mehmetçik, Girne bölgeleri olmak üzere bu kişilere toplam 507 bin 900 TL ödenecek.