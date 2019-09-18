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Sosyal Sigortalar prim ve ödenek miktarlarını belriledi

Sosyal Sigortalar prim ve ödenek miktarlarını belriledi

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında  çalışmakta olan  sigortalılardan alınacak  prim ve verilecek  ödeneklerin hesabına esas tutulacak  alt ve üst sınırlar,  Bakanlar Kurulu'nca belirlendi.

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Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında  çalışmakta olan  sigortalılardan alınacak  prim ve verilecek  ödeneklerin hesabına esas tutulacak  alt ve üst sınırlar,  Bakanlar Kurulu'nca belirlendi.

Buna göre,  Bakanlar Kurulunun  ET(K-I) 379-2019 sayı  ve 2 Eylül tarihli kararıyla   1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere  alt sınır günlük 133,33, aylık  3 bin 400 TL, üst sınır ise  günlük 793,33 ve aylık  23 bin 800 TL olarak yeniden belirlendi.

Sosyal Sigortalar’dan yapılan açıklamada,  bu duyuru ile tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız  çalışan  sigortalılara gerekli tebligatın yazılı olarak yapılmış sayılacağı uyarısında bulunuldu.

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