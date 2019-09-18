Sosyal Sigortalar prim ve ödenek miktarlarını belriledi

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlar, Bakanlar Kurulu'nca belirlendi.

Buna göre, Bakanlar Kurulunun ET(K-I) 379-2019 sayı ve 2 Eylül tarihli kararıyla 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere alt sınır günlük 133,33, aylık 3 bin 400 TL, üst sınır ise günlük 793,33 ve aylık 23 bin 800 TL olarak yeniden belirlendi.

Sosyal Sigortalar’dan yapılan açıklamada, bu duyuru ile tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara gerekli tebligatın yazılı olarak yapılmış sayılacağı uyarısında bulunuldu.