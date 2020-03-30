Sosyal Sigortalar Dairesi’nden duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi, Bakanlar Kurulu tarafından faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacak 1500 TL’lik ücret desteğinin İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından karşılanacağını duyurdu. Daireden yapılan açıklamada, başvuruların, İhtiyat sandığı Dairesi’nin belirlediği tarih ve koşullarda alınacağını, bu nedenle sigortalıların ücret desteği için Daireye başvurmamaları belirtildi.