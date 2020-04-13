Mağusa’da ‘geçici memurlar’ isyan etti, iş durdurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde “çalışanlar cezalandırıldı” diyen geçici memurlar işbaşı yapmadı.

“Çalışana kesinti, çalışmayana maaş” uygulamasına karşı çıkan bir grup çalışan tavır aldı.

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Bakanlar Kurulu’nun memur maaşlarından %25’lik kesinti yapılacağı kararına rağmen, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, ‘bazı’ kadrolu çalışanlara iade ödeme yapması üzerine geçici işçilerin işe gitmediğini duyurdu.

Başkan Atan, geçtiğimiz hafta, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bazı kadrolu çalışanlara kesintiyi geri ödediğini, bu durumun geçici işçilere büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Mağusa’da geçici memurların bugün işe gitmediğini belirten Atan, “Müdür Avseven, ödenen kadrolu çalışanlardan o ödemenin geri alınacağını söyledi. Benden işçileri ikna etmemi istedi. Ancak işe gitmeyen geçici memurların arkasında olduğumu, dilerse soruşturma başlatabileceğini söyledim” dedi.

“Bizi yönetenler bu süreçte sınıfta kaldı”

Çok başlılık olduğunu ifade eden Atan, işçilere de işe gitmeleri konusunda baskı yapıldığını dile getirdi. “Bizi yönetenler bu süreçte sınıfta kaldı. Ne yazık ki, bizleri yönetenler ayrımcılığa, motivasyonun düşmesine neden oluyor. Müdür pişman olduklarını, ödemeden Maliye Bakanlığı’nın haberi olduğunu söyledi ancak Maliye’den aldığım bilgiye göre, böyle bir bilgilendirme asla yapılmamıştır” şeklinde konuştu.

Atan, geçici işçilerin, Bakanlar Kurulu kararına göre zaten iade ödeme almayacaklarını ve buna rağmen çalıştıklarını, ancak ‘gizlice bazı çalışanlara’ yapılan ödeme ile haksız bir ortam yaratıldığını kaydetti.